Правительство Молдавии одобрило выделение средств на погашении долга перед «Газпромом» Фото: REUTERS

Правительство Молдавии одобрило выделение средств газораспределительной компании «Молдовагаз», чтобы она погасила долг перед российским холдингом «Газпром». Решение было принято на заседании кабинета министров в пятницу, 26 ноября.

«Постановление подразумевает перевод финансовых средств госкомпанией «Энергоком» на счет «Молдовагаза» для покрытия текущей задолженности перед «Газпромом», – сказала на заседании премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 22 ноября, «Газпром» предупредил Молдавию о возможном прекращении поставок газа. Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что компания работает над проблемой с неуплатой, которая, как он отметил, возникла из-за разницы в тарифе, а также выразил надежду, что при помощи властей Молдавии компания решит в кратчайшие сроки. Однако премьер страны Андрей Спыну заявил о намерении попросить руководство российского холдинга предоставить несколько дней отсрочки оплаты долга.

Позже Газпром» согласился дать Молдавии отсрочку по оплате за газ и не прекращать поставки голубого топлива. Спыну сообщил, что Молдавия погасит долг перед российской компанией 26 ноября 2021.