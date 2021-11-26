Погибших при работе на шахте «Листвяжная» спасателей посмертно наградят орденами Мужества Фото: пресс-служба МЧС Кемеровской области

Спасатели, погибшие при спасении горняков после взрыва в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, будут награждены орденами Мужества посмертно. Во время спасательных работ там погибли шесть сотрудников МЧС.

«Погибшие горноспасатели будут награждены Орденами мужества (посмертно)», – сообщается на сайте МЧС России.

Временно исполняющий главы ведомства Александр Чуприян выразил соболезнования погибшим в Кузбассе шахтерам и спасателям, отметив, что они до конца выполнили свой долг.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 25 ноября, в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков. В результате произошло сильное задымление. По данным МЧС, на момент инцидента в шахте находилось 287 горняков. В ЧП погибли 52 человека, из них шестеро спасатели.

Тем временем после взрыва возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. По версии следствия, инспекторы ведомства в ноябре этого года недосмотрели за выполнением требований промышленной безопасности в шахте. В частности, они составили акт проверки вентиляционного штрека без его фактической проверки.