Мурашко заявил, что через три недели в оборот поступит подростковая вакцина от ковида

Подростковая вакцина от ковида может поступить в гражданский оборот через 21 день. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Подростковая вакцина «Спутник М» от коронавирусной инфекции может появится в гражданском обороте через три недели, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет ТАСС. Такое заявление он сделал в пятницу 26 ноября во время заседания российско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Обнинске.

24 ноября стало известно, что Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину против коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет включительно. Вакцина называется «Спутник М», также она известна под название «Гам-Ковид-Вак-М».

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М» будет поставляться за рубеж.

Прививку от ковида несовершеннолетним будут делать с согласия родителей или с согласия самого подростка, если ему больше 15 лет.

Подробности о том, что известно о российской вакцине от COVID-19 для подростков, читайте здесь на kp.ru.