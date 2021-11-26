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Происшествия26 ноября 2021 12:14

Пострадавшая в ДТП с Собчак заявила, что в аварии виноват водитель Mercedes

По словам Оксаны Садовник, Собчак предлагала помощь ее мужу, но он дал понять, что все сделает сам
Андрей ЧЕРНЕНКО
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По ее словам, Собчак предлагала помощь мужу пострадавшей, но он дал понять, что все сделает сам

По ее словам, Собчак предлагала помощь мужу пострадавшей, но он дал понять, что все сделает сам

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пострадавшая в ДТП с участием Ксении Собчак Оксаной Садовник заявила, что в аварии виноват водитель Mercedes S 500, в котором находилась жена Константина Богомолова, ее директор и помощница.

"Виноват водитель. Даже если его подгоняли, это не снимает с человека ответственности. Он находился за рулем, потому принимал решение. Честно говоря, я сама не смотрела видео столкновения, боюсь. Но на Собчак я ни капли не держу зла, да и есть ли смысл на кого-то злиться?", - заявила она в беседе с сайтом mk.ru

По словам Оксаны Садовник, "блондинка в шоколаде" предлагала помощь ее мужу, но он отказался.

"Просить сама не стану, чтобы вся страна потом обсуждала, что я прошу деньги? Не могу я так", - добавила девушка.

Напомним, смертельное ДТП произошло 9 октября на 38-м километре дороги "Адлер - Красная Поляна". Водитель Mercedes S 500, в котором сидела Собчак ,во время обгона выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с Volkswagen, который срикошетил в микроавтобус.