Путин выразил соболезнования в связи со смертью певца Александра Градского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин направил родным и близким певца Александра Градского телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью артиста, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент выразил глубокие соболезнования», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Как писал сайт kp.ru, знаменитый российский композитор и певец Александр Градский умер на 73-м году жизни. О трагическом событии стало известно ранним утром в воскресенье, 28 ноября.

Причиной смерти народного артиста стал инфаркт головного мозга. В момент смерти музыкант находился в нейрореанимации московской клиники. Его госпитализировали в медицинское учреждение с инфарктом несколькими днями ранее.

Отметим, что во время поединков шоу «Голоса» зрители обратили внимание на то, что Градский был обессилен, с трудом говорил и сидел молча с опрокинутой на плечо головой.