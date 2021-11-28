WP назвала Илона Маска самым популярным иностранцем в России

Илон Маск назван самым популярным в России иностранцем по версии WP. Фото: REUTERS

Одним из самых популярных иностранцев в РФ называет американского предпринимателя Илона Маска The Washington Post.

Издание связывает любовь россиян к Илону Маску с его авантюрными проектами в освоении космоса и предполагает, что это вызывает у жителей РФ ностальгию по советским временам.

"Маск, вероятно, является самой любимой в России иностранной персоной", - пишет WP.

Издание упоминает о том, что Илон Маск также проявляет интерес к России. В частности, он в Twitter пригласил к диалогу российского президента Владимира Путина. Также бизнемен не раз отмечал, что ему нравится мем «Как тебе такое, Илон Маск?», под которым россияне публикуют фото необычных и странных изобретений. В мае Илон Маск принял участие в российском просветительском марафоне "Новое знание", вот время проведения которого отметил, что в "России много таланта и энергии".

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков пригласил Илона Маска на Орловщину, пообещав предоставить в регионе место для строительства завода Tesla.