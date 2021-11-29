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Экономика29 ноября 2021 13:24

Цена нефти Brent превысила 75 долларов

Январский фьючерс в понедельник, 29 ноября, вырос в цене более чем на 5%
Абдулла ШАКИРОВ
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Цена нефти Brent превысила 75 долларов

Цена нефти Brent превысила 75 долларов

Фото: REUTERS

Стоимость нефти марки Brent поднялась до 75,19 доллара за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса выросла в понедельник, 29 ноября, на 5,03%. Вместе с тем 5,43% поднялась стоимость нефти марки WTI – до 71,85 доллара за баррель.

Напомним, стоимость нефти марки Brent начала расти после снижения, спровоцированного обнаружением нового штамма коронавирусной инфекции. Цены на нефть по этой причине показали падение на 10%. К понедельнику, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года на лондонской бирже выросла на 5,01%.

Как писал сайт kp.ru, в прошлую пятницу, 26 ноября, цена нефти Brent упала почти на 5%.

В октябре 2021 стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в декабре 2021 года достигала 85,03 доллара за баррель. В последний раз цена нефти этой марки превышала 85 долларов за баррель в октябре 2018 года.