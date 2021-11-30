Что произошло в ночь на 30 ноября

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент пытается ввести в заблуждение мировую общественность, преднамеренно искажая факты о высылке российских дипломатов из США. В частности, он указал на лукавство замглавы пресс-службы Госдепа Джалины Портер, которая утверждала, что отъезд 55 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как их высылку или карательную меру.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина против коронавирусной инфекции обеспечит защиту и тем, кто ранее был привит не "Спутником V", но прививался работающими вакцинами.

Пропавшая в середине ноября 2021 года в Екатеринбурге журналистка Наталия Попова умерла. Ей было 42 года. Незадолго до смерти она планировала полететь на отдых. Ранее журналистка работала в E1.RU в должности главного редактора, а затем стала директором по развитию в Сети городских порталов.

В Париже прошла церемония вручения премии "Лучшему футболисту мира" по версии журнала France Football. В седьмой раз эту награду выиграл аргентинский футболист Лиоенль Месси, сообщает "КП-Спорт".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что армия его страны стала "несравненно сильнее", чем в 2014 году. По его мнению, сейчас украинские военные, в случае необходимости, смогут "ответить на удар" России.

В России уже более 54,9 миллиона человек привились от гриппа - это 37,6% от общей численности населения страны. В целом за минувшую неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился.