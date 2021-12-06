Омикрон-вариант COVID-19 стал доминирующим в ЮАР

Президент ЮАР заявил, что штамм "омикрон" стал доминирующим в стране и призвал всех граждан немедленно вакцинироваться. Фото: REUTERS

В ЮАР доминирующим штаммом COVID-19 стал «омикрон». Об этом сообщил в своем еженедельном послании к нации президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.

«За последнюю неделю среднесуточное число инфицированных коронавирусом увеличилось в пять раз. Омикрон-штамм, по-видимому, доминирует сейчас среди всех вариантов коронавируса в большинстве провинций», - сказал Рамафоса.

Рамафоса обратился к гражданам ЮАР в соцсетях, призвав их немедленно вакцинироваться.

«Научные данные показывают, что вакцинация представляет собой наиболее эффективное средство предотвращения новых заболеваний, она также сокращает число случаев протекания ковида в тяжелой форме, госпитализаций и смертей», - напомнил он.

Ранее в ВОЗ сообщили, что по предварительным данным омикрон-штамм вызывает более легкое течение заболевания.

В то же время на kp.ru сообщалось, что вирусолог Анатолий Альтштейн предостерег от преждевременных выводов о том, что заболевание при инфицировании «омикрон»-штаммом протекает легко.