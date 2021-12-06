Биолог заявил, что 90% случаев заражения «дельтой» в России спровоцировал один человек

90% случаев заражения «дельтой» в России спровоцировал один человек, считает биолог Фото: Иван МАКЕЕВ

Биолог Георгий Базыкин считает, что подавляющее большинство случаев заражения дельта-штаммом коронавирусной инфекции спровоцировал один человек.

- Более 90% случаев дельты в России — похоже, потомки одного-единственного вируса, завезенного сюда весной. Если вы заразились ковидом в России этим летом или осенью, почти наверняка вы болели именно этим вариантом, так называемым AY.122, — написал он у себя на странице в Facebook.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о двух первых случаях омикрон-штаммом в России. Зараженные недавно прибыли из ЮАР.

Напомним, за минувшие сутки в России было зафиксировано 32 136 случаев коронавирусной инфекции. Лидером по показателю стала Москва, где заболели 3 134 человека. Вторым идет Санкт-Петербург — 2 412 случаев. Тройку замыкает Московская область с 2 215 случаями заражения. Кроме того, за сутки медики зафиксировали 1 184 летальных исхода. Еще 28 070 человек выписали из больницы.