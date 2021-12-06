Путин подписал закон о повышении МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году Фото: Артем КИЛЬКИН

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей в месяц.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц», – сказано в документе, опубликованном на портале правой информации.

В настоящее время МРОТ составляет 12 792 рубля.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент сообщил, что в 2022 году минимальный размер оплаты труда вырастет на 8,6 процента и составит 13 890 рублей. Он отметил, что этот показатель должен вырасти также, как и прожиточный минимум.

Также с 1 января 2022 года россиянам повысят пособие по безработице. Его максимальный размер будет составлять не 12 130 рублей, как сейчас, а уже 12 792 рубля.

Напомним, изначально Государственная дума предлагала увеличить МРОТ до 13 617 рублей.