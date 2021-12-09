Семьям погибших при стрельбе в МФЦ в Москве выплатят по 1 млн рублей Фото: REUTERS

Семьи погибших при стрельбе МФЦ «Рязанский», расположенном в Москве, получат от московского правительства по 1 миллиону рублей, а пострадавшие и госпитализированные получат по 500 тысяч рублей. Об этом говорится в постановлении правительства столицы, опубликованном в четверг, 9 декабря, на официальном сайте.

«Выплатить единовременную материальную помощь семьям граждан, погибших (умерших) в результате противоправных действий, совершенных в здании многофункционального центра предоставления государственных услуг … в размере 1 млн рублей на каждого погибшего», - говорится в документе.

Напомним, стрельба в московском МФЦ произошла во вторник, 7 декабря. В результате погибли два человека, трое пострадали. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что мужчину задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. Глава ведомства Владимир Колокольцев принял решение о предоставлении правоохранителя к государственной награде . В министерстве отметили его «смелые и решительные действия». Полицейский позже рассказал, как задержал стрелявшего.