Путин заявил, что соцсети навязывают подросткам буллинг

Путин высказался о причинах школьного буллинга. Фото: REUTERS

Владимир Путин заявил о необходимости проанализировать влияние социальных сетей на формирование сознания подростков. В частности, российский президент обеспокоен тем, что соцсети могут провоцировать подрастающее поколение на буллинг как в интернет-пространстве, так и в школе и других детских коллетивах. Об этом шла речь во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека в четверг 9 декабря.

«Это такие манеры поведения, навязанные очень часто соцсетями. В западных парламентах активно сейчас обсуждаются вопросы влияния этих международных платформ на формирование сознания подрастающего поколения, на оказание негативного влияния на психику подростков. Нам бы тоже не мешало этим заняться и внимательно к этому присмотреться», - сказал российский президент.

Ранее на kp.ru рассказывалось, как защитить ребенка от школьного буллинга. Тема травли в детских коллективах привлекла внимание компании Тинькофф, которая совместно с соцсетью TikTok и благотворительным обществом «Журавлик» запустила кампанию против буллинга. Подробности здесь.