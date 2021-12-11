Украина засекретила данные о применении беспилотников Bayraktar и комплексов Javelin в Донбассе Фото: REUTERS

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины засекретил информацию об использовании турецких боевых беспилотных летательных аппаратов Bayraktar и американских ракетных комплексов Javelin в Донбассе.

«Информация о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в районе проведения операции Объединенных сил относится к служебной», – сказано в ответе ведомства на запрос «Украинских новостей».

Как отметили в Генштабе Украины, данные о применении вооружения разглашению не подлежат.

Ранее издание Military Times со ссылкой на начальника Главного управления разведки (ГУР) украинского министерства обороны Кирилла Буданова сообщило, что Украина впервые применила американские противотанковые ракетные комплексы Javelin в Донбассе.

В штабе Операции объединенных сил (ООС) Украины информацию о применении Javelin в Донбассе опровергли.

Напомним, генеральный штаб ВСУ подтвердил ранее использование ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. В результате операции уничтожена пушка противника. Это первый был первый случай применения купленной у Турции техники.