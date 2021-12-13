Президент Южной Кореи готов официально объявить о завершении войны с КНДР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Южная Корея сообщила о своей готовности совместно с КНДР, Китаем и США объявить об окончании Корейской войны 1950-1953 годов. Такое заявление сделал президент республики Мун Чжэ Ин.

При этом глава Южной Кореи уточнил, что переговоры еще не начались из-за требований северного соседа. В сентябре текущего года Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, дала понять, что Пхеньян пойдет на диалог только, когда Вашингтон откажется от того, что в КНДР назвали «враждебной политикой».

«Из-за этого мы не можем сесть для обсуждения или переговоров по декларации. Мы надеемся, что переговоры будут начаты», - приводит BBC слова президента Южной Кореи.

Напомним, Ким Ё Чжон также предостерегла Соединенные Штаты от попыток разместить на Корейском полуострове или вокруг него «стратегические ядерные активы». Незадолго до этого заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мён Хо заявил, что США своим «безрассудным вмешательством» только нагнетают ситуацию и без того непростую ситуацию в Тайваньском проливе.