После взрыва бомбы в Серпуховском женском монастыре возбуждено уголовное дело Фото предоставлено КП очевидцем

Следственное управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело после взрыва самодельной бомбы в женском монастыре в Серпухове. Дело открыто по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».

«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области доложить о ходе расследования уголовного дела о происшествии в монастыре, возбужденного региональным следственным управлением по статьям о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ)», – сообщается на сайте СК РФ.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Число пострадавших в результате взрыва уточняется.

Напомним, на территории женского монастыря в Серпухове утром в понедельник, 13 декабря, было подорвано неизвестное взрывное устройство. Изначально сообщалось, что в результате инцидента пострадали два человека, однако позже заявили о восьми пострадавших, среди которых семь детей.

Как писал сайт kp.ru, взрыв устроил подросток, который ранее был воспитанником церковноприходской школы при монастыре. По предварительным данным, во время своей учебы он подвергался «буллингу». Позже он скончался от потери крови.