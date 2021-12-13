Цена газа в Европе впервые с октября превысила 1 300 долларов за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Цена газа в Европе в понедельник, 13 декабря, поднялась выше 1 300 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах была выше 1 334 долларов за тысячу кубометров по состоянию на 10:11 по московскому времени. Спустя 14 минут его стоимость достигла 1 354 доллара за тысячу кубов. Таким образом, цена газа в Европе впервые с октября 2021 превысила 1 300 долларов.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе стоимость январского фьючерса в Европе достигала выше 1 200 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, ранее Германия приостановила процесс сертификации газопровода «Северный поток – 2». После этого компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG решила создать «дочку» в Германии, чтобы сертифицировать трубопровод. В Бундестаге считают, что остановка сертификации Nord Stream 2 AG повлияла на рост цен на газ в Европе.