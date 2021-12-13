Десятки детей спаслись из-за ошибки устроившего взрыв в православной гимназии в Серпухове

Одна ошибка подростка с бомбой спасла жизни десяткам детей в Серпуховском монастыре Фото: соцсети

Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове молодой человек допустил ошибку, в результате чего спаслись десятки несовершеннолетних учащихся. Об этом сообщил источник kp.ru в следствии.

- Он специально выбрал время визита. Уроки в школе начинаются в 8:30, а перед этим все ученики и педагоги собираются на утреннюю молитву в холле на первом этаже. Судя по всему, Струженков рассчитывал войти внутрь и сразу привести в действие СВУ. Но входная дверь оказалась закрыта. Он начал стучаться и в этот момент бомба взорвалась, — сказал собеседник издания.

По его словам, за основной дверью находилась еще одна. Это и спасло часть учеников: ранения получили только те, кто стояли близко ко входу.

Напомним, на территории женского монастыря в Серпухове утром в понедельник, 13 декабря, было подорвано неизвестное взрывное устройство. Как писал сайт kp.ru, взрыв устроил подросток, который ранее был воспитанником церковноприходской школы при монастыре. По предварительным данным, во время своей учебы он подвергался травле. По последним данным, число пострадавших при взрыве выросло до 12 человек. При этом все пострадавшие — несовершеннолетние. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Позже появилась информация, что устроившего взрыв направят на психолого-психиатрическую экспертизу.