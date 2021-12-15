РБК: «Роснано» требует признать недействительными договоры о кредитах с тремя банками

«Роснано» требует от кредиторов признать договоры с ними недействительными. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Государственная компания «Роснано» направила трем банкам досудебные претензии, в которых потребовала от кредитных организаций признать недействительными договоры с ними о кредитах на общую сумму почти в 55 миллиардов рублей.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к одной из сторон переговоров по реструктуризации долгов. По данным собеседников агентства, документы были направлены в Совкомбанк, Промсвязьбанк и банк «Ак Барс». Как утверждают источники РБК, юристы «Роснано» считают, что «есть основания для признания указанных договоров недействительными как сделок, совершённых в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ноябре госкорпорация на своем сайте сообщила о встрече с кредиторами и крупными держателями облигаций, тогда же в «Роснано» объявили, что у компании «накоплен непропорциональный долг», и в ходе переговоров «обсуждались возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов». Позже министр финансов России Антон Силуанов заявил, что «Роснано» находится в процессе перезагрузки, но все свои обязательства с госгарантиями компания выполнит.

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