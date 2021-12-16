Посольство России в Берлине заявило МИД ФРГ протест из-за высылки дипломатов

Российское посольство в Берлине заявило решительный протест МИД Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Берлине выразило министерству иностранных дел Германии решительный протест из-за высылки двух российских дипломатов из ФРГ.

В заявлении дипмиссии подчеркивается, что подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг и не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение немецких властей объявить двух российских дипломатов персонами нон грата, сказала, что Москва не оставит недружественные действия Берлина «без адекватного ответа». Она добавила, что «в ближайшее время будет сделано заявление на этот счет».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 декабря МИД Германии объявил, что два дипломата являются нежелательными персонами в ФРГ. Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что это связано с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.