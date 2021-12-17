Глава Роспотребнадзора назвала пугающей скорость распространения «омикрона»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скорость, с которой новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется по всему миру, пугает своей стремительностью, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на «омикрон», то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», - сказала главный санитарный врач страны в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 16 декабря вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на данный момент в России зарегистрировали уже 25 случаев заражения «омикроном», отметив, что инфицированных обнаружили в Москве, Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Она допустила, что на фоне распространения нового штамма ревакцинацию от коронавирусной инфекции придется проводить чаще.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что распространение штаммов коронавируса «Омикрон» и «Дельта» в мире приобретает стремительный характер, напоминающий цунами. .

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