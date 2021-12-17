Голикова призвала нарастить темпы вакцинации от коронавируса перед Новым годом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации против коронавирусной инфекции в преддверии новогодних праздников. С таким призывом обратилась вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы призываем все регионы мобилизоваться и нарастить темпы вакцинации», – передает словам зампредседателя правительства России Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Напомним, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что темпы вакцинации от коронавируса в России растут, и это является хорошим прогностическим признаком. По ее словам, существующие и прогнозируемые мутации вируса несущественно влияют на эффективность российских вакцин от COVID-19. Как отмечала глава ведомства, в больницах России практически нет привитых от коронавирусной инфекции пациентов с тяжелым течением заболевания, а доля заболевших COVID-19 россиян после полного курса вакцинации составляет от 2% до 5%.

Как писал сайт kp.ru, директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал в 4-5 раз нарастить в России темпы вакцинации от коронавируса.