Австрия закроет границы для людей без сертификата о вакцинации или перенесенном COVID-19 с 20 декабря 2021

Австрия ввела дополнительные антиковидные ограничения для прибывающих в страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 20 декабря 2021 года въезд в Австрию будет разрешен только людям, которые имеют документальное подтверждение о вакцинации от коронавируса либо перенесенном заболевании. Об этом сообщает министерство иностранных дел страны.

"С 20 декабря для въезда из всех стран вводится обязательное правило "2П+" (привит, переболел и наличие ПЦР-теста), - говорится в сообщении ведомства. - Если отрицательный результат анализа отсутствует, то требуется немедленный карантин".

Исключение предусмотрено для граждан Австрии и других стран Евросоюза, которые прошли ПЦР тест с отрицательным результатом не позднее, чем за 72 часа до прибытия, а также для беременных, лиц с противопоказаниями к прививке, транзитных пассажиров, школьников и представителей международных организаций, пребывающих в государство по работе.

Как ранее писал сайт kp.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что омикрон-штамм коронавирусной инфекции был выявлен в 89 странах мира.

Напомним, первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции на Украине зафиксировали 18 декабря у туриста, вернувшегося из Объединенных Арабских Эмиратов.