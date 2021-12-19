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В мире19 декабря 2021 9:44

Байден назвал вице-президента США Харрис американским лидером

Харрис разозлилась после вопросов о «настоящем президенте»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Байден назвал вице-президента США Харрис американским лидером

Байден назвал вице-президента США Харрис американским лидером

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден снова допустил ошибку. На этот раз американский лидер назвал вице-президента Камалу Харрис главой государства.

«Я из Делавэра. А что касается президента Харрис, ... мои друзья и близкие, мы все разделяем гордость, которую вы чувствуете в этот день», — сказал глава Белого дома в ходе церемонии вручения дипломов в Университете Южной Каролины, фрагмент выступления которого опубликован в Twitter X Strategies.

В свою очередь вице-президент США разозлилась после вопроса о «настоящем президенте» ведущего Charlamagne Tha God, который после нескольких оговорок главы Белого дома в шутку захотел узнать, кто же является американским лидером.

«Это Джо Байден. И не начинайте говорить, как республиканец, спрашивая о том, является ли он президентом или нет», - приводит сообщает The Hill слова Харрис, которая после этого заявила, что она является вице-президентом, а зовут Камала Харрис.

Напомним, это далеко не первая ошибка Байдена. Ранее во время пресс-конференции он долго не мог вспомнить имя администратора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Динн Крисуэлл, что произошло всего через пару минут после разговора с ней. Незадолго до этого американский перепутал имя губернатора Мичигана. Глава Белого дома также не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии в ходе переговоров.