Корабль "Союз МС-20" с японскими космическими туристами приземлился в Казахстане Фото: REUTERS

20 декабря спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" с японскими космическими туристами приземлился в степи Казахстана.

На корабле к Международной космической станции (МКС) летали японский миллиардер Юсаку Маэдзава с помощником по бизнесу Ёдзо Хирано. Также в состав экипажа вошел корреспондент ТАСС Александр Мисуркин.

Сейчас к спускаемому аппарату направились спасатели. Они помогут членам экипажа выбраться из корабля.

Напомним, ранее сообщалось, что туристы отправились в космос 8 декабря 2021 года. Старт состоялся с космодрома "Байконур" на пилотируемом корабле "Союз МС-20". Полет до МКС проходил по четырехвитковой схеме. Стыковка прошла в автоматическом режиме. В тот же день на борту станции начал работу корпункт, меморандум о его создании был подписан 17 ноября между ТАСС и "Роскосмосом".