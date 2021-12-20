Ученый Андрей Хазин назначен исполняющим обязанности ректора РГСУ

Андрей Хазин / Фото: Российская академия художеств

Известный российский ученый Андрей Хазин назначен исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ). Он приступит к обязанностям с 21 декабря 2021 года. Об этом сообщает Минобрнауки РФ в своем телеграм-канале.

Андрей Хазин –действительный член Российской академии художеств. Руководитель и председатель попечительских советов ряда крупных общественных и культурных проектов, прошедших под патронажем Президента РФ, ЮНЕСКО и генерального секретаря ООН. Награжден орденами Александра Невского и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Отметим, что Андрей Хазин на посту сменил Наталью Починок, которая занимала должность ректора РГСУ с 2014 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, в середине августа 2021 года Минобрнауки отстранило Наталью Починок от должности ректора РГСУ сроком до 6 сентября на время проведения проверки деятельности учебного заведения. Проверка была организована после жалоб учащихся на обучение, проживание и прочее.

Основанием для отстранения в приказе указаны статьи: отстранение от работы (Трудовой кодекс России), предоставление сведений о доходах (ч. 7 ст. 8 ФЗ «О противодействии коррупции»), а также приказ Минобрнауки о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в организация Минобрнауки (пункт 16 приказа).

Позднее Наталья Починок написала заявление на увольнение по собственному желанию, которое было удовлетворено.