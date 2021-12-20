Госдепартамент: Предложения России по безопасности не развеяли опасений США

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Предложения России по безопасности в Европе не развеяли опасений Соединенных Штатов, поэтому Вашингтон намерен представить список действий Москвы, которые вызывают у него озабоченность, заявил на брифинге 20 декабря официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс. По его словам, американская сторона «пока не видела ничего, что развеяло бы нашу обеспокоенность».

«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред наши общим интересам и ценностям», - сказал Прайс.

Пресс-секретарь госдепа отметил, что США «ясно сказали, что готовы к дипломатической работе по различным каналам», но на данный момент ему «нечего сообщить» журналистам».

«Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда у нас будут дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков. В понедельник замминистра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что официальный Вашингтон пока не предоставил какого-либо ответа на предложения Москвы. Он добавил, что российская сторона ждет ответа, но пока видит только публичные высказывания, которые не имеют значения.

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