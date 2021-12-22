Психфак МГУ пообещал обеспечить 9-летней студентке Алисе Тепляковой комфортное обучение в вузе

Студентке МГУ Алисе Тепляковой всего девять лет Фото: Личный архив

Накануне отец известной на всю страну девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой устроил потасовку на территории Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ), после этого факультет психологии пообещал «сделать все», чтобы девятилетней студентке было комфортно учиться в вузе.

«Администрация факультета психологии обеспечит образовательный процесс Алисе Тепляковой и сделает все для комфортного пребывания студентки на территории факультета», - сказали ТАСС в пресс-службе факультета.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 ноября папа девочки Евгений Тепляков явился в МГУ, чтобы «разобраться с преподавателями», устроил грандиозный скандал и напал на заведующего кафедрой, прорывался через охрану. Дело в том, что Алиса во вторник сдавала экзамен и получила плохую оценку, это и привело ее отца в ярость. Сотрудникам психфака даже пришлось вызвать полицию.

Несколько дней назад декан факультета психологии МГУ в эфире программы «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда» рассказал, что юная студентка Теплякова сдает свою первую сессию по индивидуальному плану.

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