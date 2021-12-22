На психфаке МГУ сообщили, что у девятилетней студентки Алисы Тепляковой есть право еще на две пересдачи Фото: YouTube

Пресс-секретарь психфака МГУ Александра Долгих сообщила, что девятилетняя студентка университета Алиса Теплякова действительно получила неудовлетворительную оценку на экзамене, но она может пересдать его и продолжить учиться дальше.

"Как и все студенты, Теплякова имеет право еще на две пересдачи. Она получила неудовлетворительную оценку, но это не значит, что ее отчисляют. Она продолжает сдавать сессию, а в феврале у нее, как и у всех студентов, начинается период пересдач. И у нее будет еще две попытки сдать этот экзамен", - сообщили в университете изданию Lenta.ru.

Отмечается, что это не первый экзамен девочки. По словам Долгих, преподавателей больше беспокоит психологическое благополучие девочки.

Ранее в МГУ сообщили, что правила сдачи экзамена девятилетней студентки Алисы Тепляковой не были нарушены. Отмечается, вундеркинд сдает сессию досрочно потому что отец девочки сам настоял на ускоренном формате обучения.