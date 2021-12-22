В МГУ сообщили, что правила сдачи экзамена девятилетней студентки Алисы Тепляковой не были нарушены

В МГУ сообщили, что правила сдачи экзамена девятилетней студентки Тепляковой не были нарушены Фото: принтскрин видео.

Пресс-секретарь психфака МГУ Александра Долгих рассказала, что во время экзамена девятилетней студентки-вундеркинда Алисы Тепляковой не были нарушены какие-то правила, на основании которых отец девочки Евгений мог бы подать в суд на вуз.

"Факультету в этом году исполнилось 55 лет, и за это время мы научились действовать в соответствии с документами МГУ, которые устанавливают порядок и правила образовательного процесса. И ничего специального [для Алисы] мы не придумывали. Не было ни задачи, ни потребности в этом", - заявила она в беседе с изданием Lenta.ru.

Долгих добавила, Алиса сдает сессию досрочно потому что отец девочки сам настоял на ускоренном формате обучения. Отмечается, что сейчас преподавателей сейчас больше волнует психологическое состояние девочки.

Ранее однокурсницы девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой рассказали о ее долгах по учебе. Собеседницы добавили, что Алиса ходила на занятия только в первый месяц, а сейчас посещает только лекции по математике