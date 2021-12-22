Мать девятилетней студентки Алисы Тепляковой объяснила, что отец дрался с преподавателями МГУ ради защиты дочери

Мать девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой объяснила драку отца с преподавателями защитой дочери Фото: YouTube

Мать девятилетней студентки Наталья Теплякова рассказала, что глава семьи лишь беспокоился за дочь, которую удерживала полтора часа на экзамене комиссия из семи человек.

Она сообщила, что спустя 20 минут у вундеркинда отобрали листок с написанным материалом и гоняли по теме еще долго, несмотря на то, что вопросы билета девочка проговорила.

Женщина заявила, что их семья неоднократно получала угрозы, относящиеся к девочке и обеспокоившись безопасностью Алисы с 8 сентября 2021 года перестали отпускать девочку в вуз одну.

"Мы прислали в ректорат скриншоты угрозы, которые нам присылали, что ребенка обещают стукнуть лицом об пол, сломать ему руку. Я лично считаю, что это небезопасно для ребенка", - рассказала она в беседе с "Пятым каналом".

Ранее сайт KP.ru рассказывал, что девятилетнего вундеркинда могут отчислить из МГУ из-за папы, который устроил потасовку в вузе, узнав, что дочке-вундеркинду поставили двойку на экзамене.