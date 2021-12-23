В ПФР уточнили, люди какого возраста выйдут на пенсию в 2022 году

Право на страховую пенсию получат женщины, которым исполнится 56,5 года, и мужчины в возрасте 61,5 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В новом 2022 году выйдут на пенсию женщины, которым исполнится 56,5 года, и мужчины в возрасте 61,5 года. То есть, пенсионные удостоверения получат россиянки, родившиеся во втором полугодии 1965 года и представители сильного пола, которые родились во втором полугодии 1960 года.

Об этом рассказала агентству «Прайм» заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области Марина Тарасова. Она напомнила, что для назначения страховой пенсии по старости необходимо не только достижение определенного возраста, но и наличие необходимого стажа, а для пенсии по инвалидности возраст значения не имеет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, утвержденные министерством труда и социальной защиты. В частности, нововведения предусматривают, что пожилые люди смогут выбрать, каким способом им удобнее получать выплаты – с помощью почты или через другую организацию, занимающейся их доставкой, или вовсе по доверенности.

К слову, «КП» рассказывала, кому положены льготы для предпенсионеров и как воспользоваться всеми бонусами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выплаты пенсионерам в 2022 году: три главных новшества, которые ждут пожилых людей

С 1 января 2022 года для пенсионеров готовится ряд изменений. Рассказываем об основных выплатах (подробности).