Путин заявил, что в Украину "засунули" исторически российские территории Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При формировании нынешних украинских границ после 1917 года незалежной была передана немалая часть исторических территорий России. Такое заявление в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, сделал российский лидер Владимир Путин отметив, что сделано это было без учета мнения местных жителей.

«Что, мы должны были безвольно смотреть на то, что происходит на Юго-Востоке (Украины) в Донбассе, который изначально - даже при организации СССР в 1922-1924 годах - не мыслил себя иначе как часть России, но Ленин сотоварищи затолкнул его туда», - заявил глава государства.

Путин также напомнил, что большевики изначально приняли решение о включении Донбасс в состав России, однако вскоре изменили это решение. «Сказали: надо перерешить. И перерешили - создали страну, которой никогда раньше не существовало... Засунули туда исторические территории с народом, который никто не спрашивал», - добавил российский лидер.

Напомним, на пресс-конференции глава государства также заявил о создании на украинской территории «анти-России» с «постоянной накачкой оружием, промыванием мозгов населению», а также заподозрил Украину в подготовке новой военной операции против Донбасса.

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