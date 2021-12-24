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Общество24 декабря 2021 11:09

ВЦИОМ: Россияне потратят на празднование Нового года в среднем 15 830 рублей

Россияне рассказали, сколько собираются потратить на новогодний стол и развлечения
Мария ПАВЛОВА
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Россияне рассказали о затратах на новогодний стол.

Россияне рассказали о затратах на новогодний стол.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россияне предполагают в среднем потратить на празднование Нового года 15 830 рублей. Таковы данные опроса ВЦИОМ, которые были представлены на пресс-конференции в пятницу 24 декабря. Трансляция пресс-конференции доступна на странице ВЦИОМ в Facebook.

В 2020 году россияне в среднем тратили на встречу Нового года 13 245. Это на 20 процентов меньше, чем в 2021 году.

Опрос показал, что затраты россиян на подарки родным и близким и на продукты для новогоднего стола будут примерно одинаковыми – соответственно 5 тыс. 748 рублей и 5 тыс. 369 рублей. На новогодние развлечения – походы в рестораны, театр, детские новогодние праздники и так далее – россияне предполагают потратить в среднем 4 тыс. 713 рублей.

Также россияне выбрали главные слова и главные события уходящего 2021 года. О результатах читайте здесь на kp.ru.

А вот на сколько за год подорожало традиционное новогоднее блюдо - селедка под шубой.