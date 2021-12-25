Горбачев заявил, что СССР можно было бы спасти Союзом Суверенных Государств

Михаил Горбачев Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что Советский Союз мог был спасти Союз Суверенных Государств.

По его словам, советские власти не сразу оценили масштаб межнациональных разногласий и не заметили необходимость в обновлении СССР. В интервью ТАСС экс-политик заявил, что ситуацию могло бы спасти «создание реальной федерации с реальным суверенитетом республик, которые передают центру часть полномочий».

После путча Горбачев предложил создать ССГ, в рамках которого государства получили бы больше полномочий.

- В частности, они стали бы членами ООН, а Союз сохранил бы место в Совете Безопасности. Сохранялось бы единство вооруженных сил, контроль над ядерным оружием. Я уверен, что это было бы намного лучше, чем то, что произошло после распада Союза, — сказал экс-политик.

Ранее Горбачев заявил о причастности представителей властей Соединенных Штатов Америки к развалу Советского Союза. Еще до развала страны у Кремля имелись данные о том, что политики Запада «потирают руки», наблюдая за проблемами в СССР, отметил бывший политик. После распада государства западные элиты «не скрывали радости», добавил он.

Напомним, Михаил Горбачев считает, что после распада Советского Союза США «ударило в голову высокомерие». По его мнению, это и повлекло за собой идею расширения НАТО и забвение принципов коллективной безопасности. Он также придерживается мнения, что США и России еще не поздно вернуться к совместным идеям.