В Москве вместо квартир начали скупать комнаты

В Москве резко увеличилось число сделок с комнатами. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В ноябре 2021 в Москве на вторичном рынке недвижимости зафиксирован рост числа сделок с комнатами. Об этом пишет Лента.ру, ссылаясь на аналитические материалы агентства недвижимости «Миэль».

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке жилья в Москве к зиме достигла 9,4 миллиона рублей, в то же время выросло количество сделок по продаже жилья стоимостью до 6 миллионов рублей. На объекты стоимостью менее 6 миллионов пришлось 7 процентов сделок, в то время как в октябре их доля в структуре продаж была не более одного процента.

Максимальное число сделок за месяц было заключено с квартирами стоимостью от 9 до 12 миллионов рублей (35 процентов), отметили в агентстве.

Ранее на kp.ru рассказывалось о самой дешевой из выставленных на продажу квартир в Москве. Квартиру можно купить за 2,5 миллиона рублей, но в ней нет туалета.

Также сообщалось о подорожании на 13 процентов частных домов в РФ.