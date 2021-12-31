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Политика30 декабря 2021 22:48

Юрий Ушаков: Телефонный разговор Путина и Байдена получился действительно серьёзным

По его словам, стороны хорошо подготовились к обсуждению тем
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Юрий Ушаков: Телефонный разговор Путина и Байдена получился действительно серьёзным

Юрий Ушаков: Телефонный разговор Путина и Байдена получился действительно серьёзным

Фото: REUTERS

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ночь с 30 на 31 декабря 2021 года получился серьёзным.

- ... действительно серьезный разговор. Это не были святочные посиделки, - заявил журналистам Ушаков.

Он также добавил, что завершившийся телефонный разговор Путина и Байдена стал логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия - США переговоров в начале декабря. Тогда лидеры стран разговаривали примерно два часа.

Напомним, 31 декабря российский президент Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Стороны обсуждали важные темы 50 минут, среди которых были такие как ситуация на Украине и недопустимость ядерной войны в мире, о которой Байден заявлял неоднократно во время разговора.