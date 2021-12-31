Байден во время разговора с Путиным несколько раз заявил о недопустимости ядерной войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время телефонных переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, глава США несколько раз заявлял о недопустимости ядерной войны. Об этом журналистам по итогам разговора лидеров стран рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

- Очень важно, что президент Байден в ходе разговора несколько раз подчёркивал, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть. Американцы из этого исходят, понимая, что США и Россией накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире, - сказал Ушаков.

Также он добавил, что обсуждения сторон прошли в деловом ключе, к обсуждению вопросов президенты подошли серьезно и подготовлено.

Напомним, 31 декабря российский президент Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Стороны обсуждали важные темы 50 минут.