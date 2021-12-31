Помощник президента РФ: Путин предупредил Байдена, что ужесточение санкций может привести к разрыву отношений Фото: REUTERS

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что во время телефонных переговоров российского и американского лидеров Владимир Путин предупредил Джо Байдена, что ужесточение санкций может привести к разрыву отношений между сторонами.

- Если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще, - сказал Ушаков.

31 декабря российский президент Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Стороны обсуждали важные темы 50 минут.

В частности, речь шла о том, что успех переговоров по гарантиям безопасности может привести к нормализации двусторонних отношений России и США.