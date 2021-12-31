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Политика30 декабря 2021 23:14

Ушаков: Успех переговоров по гарантиям безопасности нормализует отношения России и США

Также он допустил, что это будет способствовать улучшению двусторонних отношений
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Ушаков: Успех переговоров по гарантиям безопасности нормализует отношения России и США

Ушаков: Успех переговоров по гарантиям безопасности нормализует отношения России и США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что успех переговоров по гарантиям безопасности может привести к нормализации двусторонних отношений России и США. Об этом он сообщил журналистам 31 декабря по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

- Если переговоры по гарантиям безопасности пойдут успешно, то это, естественно, приведет к определенной нормализации и, может быть, даже улучшению вообще двусторонних отношений, - сказал он.

31 декабря российский президент Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Стороны обсуждали важные темы 50 минут.

Ранее российский МИД в пятницу, 17 декабря, опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа. Основными положениями первой части являются исключение продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины.