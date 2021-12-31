Путин в разговоре с Байденом: Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом заявил, что Москва будет реагировать на размещение Западом наступательных вооружений у ее границ ровно так же, как это бы сделал Вашингтон в аналогичной ситуации. Об этом 31 декабря по итогам переговоров сторон сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

- Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной ситуации достаточно сложной будем вести себя так, как вели бы себя США, если наступательные вооружения были размещены около американских границ, - сказал Ушаков журналистам.

Помощник российского лидера также добавил, что в целом РФ осталась довольна итогами беседы. По его оценке, переговоры Путина и Байдена носили откровенный и содержательный характер.

Российская сторона ранее предоставила проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. Основными положениями являются исключение продвижения НАТО на Восток и включение Украины в состав альянса.