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Политика30 декабря 2021 23:54

Байден пообещал не размещать на Украине наступательные вооружения США

У американской стороны нет таких планов, отметил президент Штатов
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (67)Комментарии (67)(67)
Байден пообещал не размещать на Украине наступательные вооружения США

Байден пообещал не размещать на Украине наступательные вооружения США

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден во время телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил об отсутствии у США планов на размещение ударных наступательных вооружений на Украине. Об этом 31 декабря журналистам рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

- Байден сообщил, что США не намерены размещать на Украине наступательные военные вооружения, - сказал помощник.

Также Ушаков добавил, что обсуждения президентов стран прошли в деловом формате, они были весьма содержательными.

Ранее сообщалось, что в середине декабря российский МИД представил проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков. Основными положениями первого документа являются исключение продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.