Байден пообещал не размещать на Украине наступательные вооружения США Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден во время телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил об отсутствии у США планов на размещение ударных наступательных вооружений на Украине. Об этом 31 декабря журналистам рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

- Байден сообщил, что США не намерены размещать на Украине наступательные военные вооружения, - сказал помощник.

Также Ушаков добавил, что обсуждения президентов стран прошли в деловом формате, они были весьма содержательными.

Ранее сообщалось, что в середине декабря российский МИД представил проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков. Основными положениями первого документа являются исключение продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.