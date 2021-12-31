США намерены продлить работу МКС до 2030 года

Соединенные Штаты намерены продлить работу Международной космической станции до 2030 года, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Как сказано на сайте агентства, глава NASA Билл Нельсон объявил в пятницу, 31 декабря, что «администрации Байдена-Харриса привержена продлить работу МКС до 2030 года и сотрудничать с международными партнерами из Европы, Японии, Канады и России». Правительство США намерено продолжить научные исследования на станции, которая принесла «огромные научные, образовательные и технологические достижения на благо человечества», отмечается в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация ожидает предложения от NASA о продлении работы МКС.

В NASA говорили, что смогут поддерживать работу Международной космической станции как минимум до 2028 года или даже дольше. До этого Роскосмос заявил о завершении эксплуатации МКС в 2028 году.