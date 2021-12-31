Что произошло в ночь на 31 декабря Фото: REUTERS

В ночь с 30 на 31 декабря 2021 года прошли переговоры российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Разговор глав государств начался в 23:35 по московскому времени. Стороны обсуждали важные темы 50 минут. Белый дом опубликовал фото президента США Джо Байдена. Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал обсуждения Путина и Байдена. Он рассказал, что телефонный разговор получился серьезным. Российская сторона ждет от Запада гарантий по безопасности, а Байден несколько раз акцентировал внимание на недопустимости ядерной войны. Также Путин предупредил коллегу, что ужесточение санкций может привести к разрыву отношений между странами, и добавил, что Москва будет реагировать на размещение Западом наступательных вооружений у ее границ ровно так же, как это бы сделал Вашингтон в аналогичной ситуации.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал россиянам о том, сколько можно пить шампанского в новогоднюю ночь, чтобы не навредить процессу выработки антител к коронавирусу после вакцинации. По словам ученого, один или два бокала шампанского не повлияют существенно на выработку иммунитета. Однако он напомнил, что не стоит злоупотреблять спиртным.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к потере Польшей статуса "опоры Запада" в Восточной Европе. По его мнению, Польша еще сама не поняла, что на самом деле не заинтересована во вступлении Украины в состав альянса.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что продолжение курса западных стран на создание военных угроз для России вызовет ответную реакцию в виде создания "уязвимостей". Он обосновал это тем, что РФ "уже подошла к той точке, когда отступать просто некуда".

Россия планирует вывести из аренды 16 объектов на космодроме Байконур. В 2022 году они будут переданы Казахстану.

Совет нацбезопасности Украины ввел санкции против шести физических и 24 юридических лиц из-за Крымского моста. Также под ограничения украинской стороны попали 18 физлиц, причастных к вынесению судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины.