Politico: Сенат США может принять санкции по «Северному потоку — 2» до 14 января

Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Республиканцы в американском сенате убеждены, что в середине января этот законодательный орган примет решение о санкциях против российского газопровода «Северный поток — 2», которых давно добивается их однопартиец, сенатор от Техаса Тед Круз. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник в Республиканской партии США.

«Мы выиграем это голосование подавляющим большинством», - уверенно заявил собеседник издания.

Газета отмечает, что для утверждения законопроекта Теда Круза необходимо 60 голосов, то есть, чтобы верхняя палата приняла документ, республиканцам нужно заручиться поддержкой как минимум десяти демократов в сенате. По данным Politico, голосование должно пройти до 14 января.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что пытаясь добиться от администрации президента Джо Байдена «жестких санкций» против «Северного потока — 2», сенатор Круз мешал своим коллегам утвердить несколько десятков назначений в госдепартаменте США, в том числе 59 кандидатур на должности в посольствах различных стран.