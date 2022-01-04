Захарова назвала отъезд украинского журналиста Цымбалюка из России «синдромом Бабченко – Гордона»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с отъездом корреспондента украинского агентства УНИАН в России Романа Цымбалюка, назвала его поведение «синдромом Бабченко – Гордона».

«Много лет, живя в Москве, кричать про российско-украинскую войну, не вылезать из московских ресторанов, выпускать провокационно-фейковые помои в интернете, на все вопросы «Чего же ты мучаешься в тылу врага и не пора ли вернуться к своим «на передовую»?» отвечать бессвязным мычанием, а потом придумать байку об угрозе безопасности и статусе заложника», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Мария Захарова отметила, что ситуация с Романом Цымбалюком «сопоставима со свиной кровью Аркадия Бабченко и спецоперациями-коллаборациями Дмитрия Гордона».

«Не знаю, на кого Рому в его фантазиях меняли, но дело точно было в Припяти», - добавила она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее журналист в интервью украинскому изданию «Громадское» заявил, что уехал из России из-за «угрозы личной безопасности». По его словам, в декабре его якобы вызвали на допрос «в прокуратуру Москвы», причем узнал он об этом из СМИ, а потом его адвокату позвонил «кто-то» из прокуратуры и сказал, что «они отозвали повестку». По мнению Цымбалюка, в России его хотят привлечь к ответственности за разжигание национальной розни. В то же время журналист не уверен, существует ли вообще дело против него.

«Не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют», - заявил он.