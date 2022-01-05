К утру 5 января протесты в Алма-Ате почти прекратились Фото: REUTERS

В Казахстане 5 января 2022 года протесты в Алма-Ате почти прекратились к 4 утра по местному времени (час ночи по мск).

Главные площади города, где до этого собирались протестующие, уже успели опустеть, однако в некоторых места взрывы светошумовых гранат еще слышны, пишут РИА Новости.

Как писал сайт Kp.ru, 4 января 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о вводе режима ЧП до 19 января. В этот же день глава государства выступил с обращением к гражданам. В нем он напомнил о необходимости соблюдать закон и правопорядок, а также призывал не поддаваться на провокации извне.

Напомним, протесты в Казахстане начались после резкого роста цены на газ. В нескольких городах республики на улицах начали появляться митингующие. Позже акции протестов переросли в столкновения демонстрантов с полицией.