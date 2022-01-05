В сети сообщили, что силовики перешли на сторону участников протеста в казахстанском Актау

Силовики перешли на сторону участников протеста в казахстанском Актау Фото: REUTERS

В казахстанском городе Актау сотрудники силовых структур приняли решение перейти на сторону участников протеста.

Как передают очевидцы в социальных сетях, публикуя видеоролики с места событий, правоохранители, заявили, что не могут пойти против народа.

Ранее ряд полицейских присоединились к протестующим в Алма-Ате. На опубликованных видео правоохранители шли вместе с участниками акций протеста по центру города, а некоторые силовики ехали на машинах вместе с протестующими. Похожая ситуация сложилась в казахстанском городе Актобе, где сотрудники полиции заявили, что они «с народом», и не собираются «поднимать руку на народ».

Напомним, демонстранты вышли на улицы с акцией протеста в связи с резким ростом цен на газ. Однако протесты переросли в беспорядки, после чего в некоторых регионах и городах Казахстана ввели режим чрезвычайного положения для восстановления правопорядка. Однако, как писал сайт kp.ru, протесты продолжаются. Сообщают о столкновениях протестующих с полицией, которая применяет спецсредства.