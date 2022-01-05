В Алма-Ате протестующие атакуют департамент внутренних дел. Иллюстративное фото. Фото: REUTERS

В Алма-Ате участники массовых протестов пытаются захватить департамент внутренних дел. Об этом сообщает РИА Новости.

Также в Алма-Ате протестующими захвачено здание местного управления комитета национальной безопасности Казахстана, пишет ТАСС.

В Казахстане в ходе массовых протестов в ряде городов участники беспорядков захватили или пытаются захватить госучреждения и здания силовых структур. Также сообщалось о захвате международного аэропорта в Алма-Ате. Из-за беспорядков ряд стран приостановил авиасообщение с Казахстаном.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил чрезвычайное положение на территории всей страны. Ранее оно было введено только в двух регионах. Режим ЧП предполагает введение комендантского часа, запрет на митинги и другие массовые собрания, ограничения въезда и выезда в населенные пункты.

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