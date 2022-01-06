12 силовиков погибли в ходе столкновений в Алма-Ате Фото: REUTERS

В Алма-Ате в результате столкновений с протестующими погибли 12 силовиков, еще 353 правоохранителя получили ранения. Такие данные приводит государственные телеканалы Казахстана.

«По сообщению комендатуры Алма-Аты, по состоянию на 13:00 (10:00 мск) от рук террористов пострадали 353 сотрудника правоохранительных органов, 12 правоохранителей погибли», - сообщает канал «Хабар 24».

Как писал сайт kp.ru, сообщалось, что тело одного из убитых было обнаружено с отсеченной головой, и власти Казахстана расценили этот акт, как прямое доказательство «террористического и экстремистского характера бандформирований», атаковавших город.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Казахстана сообщило, что в результате массовых беспорядков в республике пострадали более тысячи человек, из которых почти 400 госпитализированы, а более 60 направлены в реанимацию.

Акции протеста начались из-за резкого повышения цен на газ, однако позже акции переросли в беспорядки. Со среды, 5 января, во всем Казахстане введен режим ЧП.